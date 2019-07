Concerto “80 voglia di Gaber” a Sorbolo Mezzani

Nella Piazzetta del Centro Civico di via Gruppini, nel comune di Sorbolo Mezzani (PR),, nell’ambito di Sere d’Estate 2019, verrà proposto il concerto “80 Voglia di Gaber”, che in prima nazionale aveva chiuso il 26 giugno scorso, con grande successo, il programma ufficiale del Festival della Parola alla Pergola della Corale Verdi di Parma.

Lo spettacolo, ad ingresso gratuito, avrà come protagonista la figura straordinaria di Giorgio Gaber. La sua arte prende vita grazie alla performance di Giulio Casale, tra i migliori interpreti del Signor G, supportato in questa produzione dagli arrangiamenti in chiave classica di Fabrizio Castania, eseguiti dal quintetto d’archi dei Filarmonici dell’Opera Italiana: Gabriele Bellu, Francesco Bonacini, (violini), Fabrizio Castania (viola), Francesco Ferrarini (violoncello), Salvatore La Mantia (contrabbasso)

Grazie al contributo di OPEM spa., Fondazione Cariparma e del Comune di Sorbolo Mezzani, musica e parole si intrecceranno mirabilmente per evocare immagini, pensieri, ricordi, atmosfere, attraverso le più belle canzoni del geniale repertorio gaberiano. Per l’occasione saranno riprodotti contributi originali del signor G, messi a disposizione dalla Fondazione Gaber che ha attivamente collaborato con Rinascimento 2.0 APS all’ideazione dello spettacolo.