Lo Street Talk di Andrea Villani in onda su 18 emittenti

E’ iniziato nel migliore dei modi lo Street Talk 2019 del parmigiano Andrea Villani giunto alla XII° edizione.

Lo Street Talk, un’estate a Salsomaggiore, è trasmesso su un circuito costituito da 18 emittenti: TV1 Canale 270 (visibile in tutta Italia), SKY 903 (visibile in Italia ed Europa) Cremona LCN 80 visibile in Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Valle D’Aosta), 12 TV Parma (Parma), Tele Reggio (Reggio Emilia), Tele Libertà (Piacenza), NTI Canale 271(Toscana, Liguria est, Umbria ovest e alto Lazio) TV Pisa Canale 672 (Pisa), 50 News Versilia (Versilia), 50 Canale (Toscana), Tele Friuli (Friuli, Venezia Giulia), RTTR (Trentino Alto Adige), YouTVRS (Marche), Rete8 (Abruzzo), Europa TV (Lazio), Tele Akery (Campania), TeleNetworkEuropa (Calabria) e JOTV (Puglia).

Questi i prossimi appuntamenti:

Domenica 14 luglio – Enzo Miglino (autore Rai, Agorà, TV7), Paola Silvia Dolci (autrice, traduttrice e direttrice editoriale) e Francesca Bocchi (sessuologa e medico estetico). Sipario d’autore di Michele Guerra (docente universitario). Musiche degli EMOTU

Domenica 21 luglio – Marco Buticchi (scrittore), Paolo Bucchi (amministratore delegato Comet S.P.A., Gruppo Emak, e concorrente Mille Miglia) e Laura Ciarallo (giornalista). Sipario d’autore di Donato Novellini (scrittore) Musiche dei MANINBLÙ

Domenica 28 luglio – Ivano Marescotti (attore) e Mariangela Sansone (critica cinematografica) e Primo Giroldini (regista e produttore di documentari). Sipario d’autore di Tiziana Benassi (Ingegnere civile). Musiche di Cristina Fontanelli Quartet.

Domenica 4 agosto – Carlo Lucarelli (scrittore, autore e conduttore televisivo), Alexia Solazzo (pittrice) e Laura Campiglio (scrittrice). Sipario d’autore di Francesco Gallina (saggista, esperto di letteratura). Musiche di Giorgi Camurati e Le Cotiche

Domenica 11 agosto – Adolfo Margiotta (attore), Francesca Strozzi (giornalista televisiva) e Federica Corradini (docente in materie letterarie). Sipario d’autore di Davide Barilli (giornalista e scrittore). Musiche di Journey to Gemini

Domenica 18 agosto – Luca Sommi (autore e conduttore televisivo della trasmissione sul Nove “Accordi & Disaccordi”), Yuleisy Cruz Lezcano (poetessa) e Veronica Vacondio (public relation e modella). Sipario d’autore di Roberta Guiducci (art advisor). Musiche di Sezione Aurea.

Domenica 25 agosto – Andrea Grignaffini (enogastronomo, giudice speciale “Masterchef”), Luca Farinotti (ristoratore e scrittore, finalista Premio Bancarella Cucina) e Angela Varani (illustrator, designer e performer). Sipario d’autore di Marco Caronna (attore e musicista, direttore artistico Teatro Nuovo. Musiche di Letizia Brugnoli Jazz Quartet.

Domenica 01 settembre – Diego Fusaro (filosofo), Aurora Pepa (giornalista) e Luigi Capitani (amministratore delegato Ce.Pim). Sipario d’autore dell’Onorevole Laura Cavandoli. Musiche di Mé, Pék e Barba