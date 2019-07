Servizi educativi Comune di Parma, soddisfazione della Cgil per l’accordo raggiunto

La FP CGIL di Parma esprime soddisfazione per gli esiti della contrattazione sindacale relativa ai servizi educativi del Comune di Parma.

L’accordo è stato sottoscritto lo scorso 3 luglio dai sindacati unitari di categoria FP CGIL, CISL FP e UIL FPL, dopo un lungo e crescente impegno per il superamento del precariato e il consolidamento dell’assetto organizzativo indirizzato alla sostenibilità dei carichi di lavoro.

La FP CGIL è particolarmente orgogliosa delle novità che interessano da vicino il personale dei nidi e delle scuole dell’infanzia, che ha come principale attività la relazione con i bambini ma anche con i loro genitori e con il territorio, e come principale obiettivo il benessere fisico e soprattutto psicologico dei piccoli, che mira alla formazione degli adulti di domani.

È stata chiusa una intesa con l’amministrazione che ha permesso di raggiungere notevoli risultati. Intanto sono state programmate 14 assunzioni a tempo indeterminato: 7 per i nidi (3 stabilizzazioni e 4 da graduatoria a tempo indeterminato) e 7 per l’infanzia (4 stabilizzazioni e 3 da graduatoria a tempo indeterminato). È prevista la riduzione del monte ore dei nidi da 200 a 170. Il calendario scolastico inizierà 4 giorni prima, e non più 5. È previsto un giorno di ponte che per il 2019 coincide con il 23 dicembre.

«Negli ultimi anni – evidenziano le RSU dipendenti del Settore Educativo – anche a seguito dei tagli che sono stati fatti e alla carenza di personale, il fenomeno delle mancate sostituzioni ha ulteriormente aggravato situazioni già critiche. Quando si risparmia sul costo del personale chi ne paga le conseguenze è chi resta in servizio. Stiamo parlando tra l’altro di un personale sempre più anziano. I servizi educativi comunali sono il mattone fondamentale della comunità. Stupisce che l’unico interesse da parte del governo sia quello di mettere le telecamere di videosorveglianza senza capire quale danno si farebbe a tutto il sistema educativo».

La recente ricerca “Abbi cura di te” di FP CGIL e INCA CGIL (maggio 2019), sulle condizioni di lavoro negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia restituisce una descrizione abbastanza critica delle condizioni di lavoro: dai risultati emerge che il 50% delle maestre ha problemi fisici legati al lavoro ed è stato aggredito verbalmente dai genitori. Rosalba Calandra Checco, segretario generale provinciale della FP CGIL di Parma, sottolinea che «da parte nostra, le scelte operate sui servizi educativi debbono tenere insieme i diritti dei bambini e delle bambine, dei genitori e delle lavoratrici, perché se in tema di diritti perde uno perdono tutti e se perdono i bambini e le bambine, tutti perdono di più. Con questo accordo, i Responsabili del Settore ed il Comune di Parma hanno riconosciuto il grande lavoro svolto da tutti. “.

Ufficio Stampa Cgil