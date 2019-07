Gambarini (FI): “L’accoglienza di Bonaccini e Pizzarotti nelle violenze delle bande nigeriane”

9 nigeriani arrestati tra Parma e Bologna con l’accusa di aver costretto loro connazionali a prostituirsi attraverso violenze e rituali.

Dopo i doverosi ringraziamenti alle forze dell’ordine, non possiamo non notare che fatti del genere sono il risultato delle politiche di accoglienza a tutti i costi portate avanti dal presidente Bonaccini e dal sindaco Pizzarotti.

Hanno fatto dell’accoglienza una bandiera e un simbolo e questi sono i risultati. Non si tratta purtroppo di casi isolati perché i crimini compiuti da delinquenti immigrati sono in continua crescita. A Parma purtroppo sono quotidiani i problemi creati da bande di nigeriani. Ce lo dicono gli episodi di criminalità che si susseguono attorno alla stazione ferroviaria e non solo. Non c’è che dire: un bel biglietto da visita per Parma 2020.

Bonaccini e Pizzarotti invece di continuare a destinare risorse all’accoglienza potrebbero destinarla alla sicurezza oppure concentrarsi sui servizi sociali dato che i fatti di Bibbiano ci dicono che il sistema di welfare costruito dalla sinistra è stato un fallimento totale. A quanto pare non se ne rendono conto dato che il Pd invece che pensare ai bambini pensa alla propria immagine.

Francesca Gambarini

Commissario provinciale Forza Italia