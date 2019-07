“No all’alcol, no alle droghe…sì al divertimento sicuro” con questo slogan il Silb di Parma, Sindacato Italiano Locali da Ballo aderente ad Ascom, con il patrocinio del Comune di Parma di Prefettura e Questura, Provincia di Parma e Comune di Salsomaggiore Terme vuole rilanciare la propria battaglia di sensibilizzazione non solo contro gli stupefacenti ma anche a sostegno di un consumo moderato, consapevole e responsabile degli alcolici.

Questa mattina è stata presentata la nuova edizione in Piazza Garibaldi alla presenza di Ernesto Mendola presidente Silb Parma, Giuseppe Forlani Prefetto di Parma, Gaetano Bonaccorso Questore di Parma, Cristiano Casa assessore alla Sicurezza del Comune di Parma, Diego Rossi Presidente Provincia di Parma e Ugo Bertolotti Presidente Fipe e membro di Giunta Ascom.

“Non è la prima volta che facciamo questo tipo di attività – commenta Ernesto Mendola, presidente Silb Parma – sono ormai tre anni infatti che la nostra Associazione, in collaborazione con importanti enti e istituzioni del territorio che ringrazio ancora una volta per la loro fattiva partecipazione al progetto, lavora con impegno in difesa di un divertimento sano, sicuro e senza sballo. I ragazzi che spontaneamente si fermeranno presso la nostra unità – aggiunge Mendola – verranno sottoposti ad un primo test e sarà consegnato loro un braccialetto di riconoscimento che permetterà di identificarli a fine serata per poterli quindi ri sottoporre al test e verificare così lo stato psicofisico e il tasso alcolemico. A coloro che avranno superato il test verrà riconosciuta una consumazione analcolica e gratuita presso il locale, mentre gli altri potranno riposarsi presso l’unità mobile e ristorarsi con acqua e caffè. Aggiungo in merito un particolare ringraziamento l’azienda Bertazzoni di Collecchio per aver garantito al Silb l’assistenza sull’etilometro professionale”.

“E’ una iniziativa molto importante che mira a sensibilizzare il mondo dei giovani e a prevenire comportamenti che possono poi diventare pericolosi per sè e per gli altri. Divertirsi sì ma in sicurezza, con una attenzione particolare al mondo dei giovani” ha introdotto l’assessore Cristiano Casa.

Al fianco dell’iniziativa anche il Prefetto e il Questore di Parma uniti per garantire ai nostri giovani un divertimento sicuro, comportamenti non lesivi e per contrastare le dipendenze.

Partner dell’iniziativa anche Fipe Parma, uniti nel sostenere un ‘bere responsabile’. “Da sempre come federazione pubblici esercizi siamo impegnati nel sostenere iniziative che promuovano modalità di consumo attente e consapevoli”, ha detto Ugo Bertolotti in rappresentanza anche di Ascom che sostiene sempre il Silb in questo tipo di iniziative in quanto “non possiamo dimenticarci di prenderci cura delle persone e in particolare della sicurezza dei nostri ragazzi e Silb lo fa permettendo loro un divertimento sicuro”.

Anche la Provincia di Parma, rappresentata dal Presidente Diego Rossi, ha portato il suo supporto all’iniziativa: ” E’ un tema culturale quello della sicurezza e del divertimento sicuro dei nostri giovani, ed impegna tutte le Istituzioni qui riunite a sostenere questo progetto che promuove il rispetto delle regole e sensibilizza i giovani preservandoli dai rischi che si corrono quando si fa uso di alcol o sostanze”.

L’iniziativa vedrà coinvolto il Silb, con la propria unità mobile e il proprio personale qualificato, a partire dall’11 luglio e fino al 14 settembre pv in un calendario che di volta in volta farà tappa davanti ai locali di Parma e provincia per offrire la possibilità, a chi vorrà farlo, di un test gratuito prima e dopo la serata in discoteca.

Solo nell’estate 2018 sono state oltre 1000 le persone che si sono sottoposte al test per un totale di oltre 2500 etilometri.

“No all’alcol, no alle droghe…sì al divertimento sicuro” è un’iniziativa realizzata dal Silb Parma, con il patrocinio di Prefettura, Comune di Parma, Provincia di Parma e Città di Salsomaggiore Terme, in collaborazione con Ascom e Fipe Parma.

CALENDARIO USCITE PROGETTO SILB “DIVERTIMENTO SICURO”*

11, 12, 13 LUGLIO

18, 19, 20 LUGLIO

25, 26, 27 LUGLIO

1, 2, 3 AGOSTO

8, 9, 10 AGOSTO

22, 23, 24 AGOSTO

29, 30, 31 AGOSTO

5, 6, 7 SETTEMBRE

12, 13, 14 SETTEMBRE

Locali coinvolti previ accordi coi titolari: Campus Industry, Escalier, Dadaumpa, Lagotto, River, Campus Industry Torrile, Down Under, Bertinelli, Arena dei Pini, Villa Paradiso, Chat Qui Rit, T-Club Tabiano.