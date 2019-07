Cavandoli (Lega), ok odg su promozione programmi città “Capitale della cultura”

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione del mio odg al Ddl Delega al Governo in materia di turismo per consentire una più agevole consultazione e conoscenza della programmazione e dell’offerta turistica disponibile nelle città italiane designate ‘Capitale Italiana della Cultura’. Ciò per favorire la visibilità dei progetti e renderli ancora più attrattivi per l’intero anno di detenzione del titolo. Siamo orgogliosi di poter contribuire in modo significativo al rilancio non solo culturale, ma anche turistico delle città che, a turno, detengono il titolo di ‘Capitale Italiana della Cultura’. Per questa ragione è quindi opportuno valorizzare il più possibile le iniziative promosse in loco sia sul piano culturale che su quello più strettamente legato al territorio. Mi auguro che l’istituendo sistema informativo possa divenire operativo al più presto, anche in via sperimentale, in modo che dal prossimo anno Parma – città designata Capitale della cultura 2020 – possa beneficiare della visibilità assicurata da questo un canale informativo ministeriale”. Così la deputata della Lega Laura Cavandoli.