Rintracciate dalle Volanti della Polizia due ragazzine minorenni che avevano fatto perdere le loro tracce

Una storia che si è conclusa a lieto fine ma che ha creato non poche preoccupazioni alla madre di due ragazze minorenni che hanno fatto perdere le proprie tracce da ieri pomeriggio.

Nei fatti due sorelle di 13 e 12 anni erano uscite da casa nel pomeriggio per recarsi al Parco Ducale per trascorrere la serata insieme ad alcuni amici. Le due ragazzine però non hanno fatto rientro a casa, e all’una di notte la mamma preoccupata per le due figlie che non rispondevano al cellulare ha contattato la Polizia di Stato.

Gli Agenti delle Volanti hanno quindi iniziato le ricerche delle due minori, facendosi fornire i contatti ed i nominativi di conoscenti ed amici che potessero fornire qualche indicazione utile. Le volanti pertanto hanno iniziato ad effettuare una serie di controlli nelle case di conoscenti ed amici senza però riuscire a trovare le due giovani.

Solo stamattina gli Agenti giunti presso l’abitazione di un giovane amico sono riusciti a rintracciare le due giovani. Alle domande dell’Ufficio Minori della Divisione Anticrimine le due ragazze hanno risposto che sarebbero dovute rientrare a casa alle 21.00 ma accortesi dell’ora tarda hanno deciso di passare la nottata fuori da casa. Un’idea che tuttavia non ha tenuto conto della preoccupazione ingenerata nei genitori.

Le due giovani sono state affidate alla madre.