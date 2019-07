Nuovi passaggi pedonali e nuova segnaletica per cinque scuole di Parma

Prosegue l’azione dell’Amministrazione Comunale volta ad aumentare la sicurezza all’ingresso e all’uscita dei plessi scolastici, prevedendo la realizzazione di nuovi passaggi pedonali e di adeguata segnaletica verticale ed orizzontale. Del 2018 è la progettazione e realizzazione di nuovi marciapiedi e attraversamenti pedonali in sei edifici scolastici (Scuole infanzia: Zucchero Filato, La Coccinella, La Locomotiva. Plessi scolastici: Primavera, Toscanini e Scuola Micheli-I Delfini).

Quest’anno con un impegno di spesa di € 150.000,00 sarà la volta di ulteriori plessi di seguito elencati insieme ai lavori previsti per ciascuno.

SCUOLA EDITH STEIN in via Nicola De Giovanni n. 8, una strada a doppio senso di marcia, nel quartiere Cittadella. L’intervento in progetto prevede la creazione di due nuovi tratti di marciapiede, entrambi posti sul lato nord di via Bandini, estesi da via Bellini a via De Giovanni, da via De Giovanni a via Zarotto e il rifacimento della segnaletica orizzontale relativa agli stalli di sosta siti sul lato interessato dalle lavorazioni. Sarà creato anche un marciapiede sul lato est di via De Giovanni, che avrà cordolature in cemento e scivoli in corrispondenza degli attraversamenti pedonali ed alle estremità, in conformità alle norme in materia di eliminazione delle barriere. L’intervento prevede inoltre il rifacimento della segnaletica orizzontale.

SCUOLA PEZZANI-PUCCINI L’istituto comprensivo Pezzani-Puccini si trova nel quartiere Cittadella, in via G.Puccini n. 23, trasversale di via Renzo Pezzani, una strada a senso unico, da via Puccini e via Scarlatti, in cui è situata la scuola dell’infanzia Fantasia. L’intervento in progetto si colloca lungo il lato est di via Pezzani e prevede la realizzazione di un nuovo marciapiede cordolato, con scivoli in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e delle estremità, in conformità alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. Al fine di garantire la piena fruibilità del percorso pedonale, si dovrà procedere alla rimozione del prefabbricato posto vicino all’intersezione tra via Pezzani e via Puccini e sito sopra ad un tratto di marciapiede esistente, ed alla contestuale demolizione del basamento su cui poggia detto prefabbricato. L’intervento prevede inoltre il rifacimento della segnaletica orizzontale relativa agli attraversamenti pedonali ed agli stalli di sosta riservati ai disabili posti sul lato interessato dalle lavorazioni.

SCUOLA ANNA FRANK La scuola primaria Anna Frank è sita nel quartiere San Pancrazio, in strada Pini n. 16, strada a doppio senso di marcia. L’accessibilità pedonale alla scuola è garantita da un marciapiede posto sul lato est del parcheggio per autoveicoli ed autobus, adiacente a strada Pini ed agli ingressi al plesso scolastico. L’intervento prevede la fresatura della fascia di parcheggio adiacente a strada Pini ed il rifacimento del manto di usura su tutto il parcheggio; sarà conseguentemente realizzata idonea segnaletica orizzontale. L’intervento prevede inoltre la demolizione dell’attraversamento pedonale rialzato esistente e l’inserimento di due nuovi attraversamenti pedonali rialzati.

SCUOLA L’ARCA sita in via Marchesi n.6, nel quartiere Pablo. L’accesso alla scuola è posto lungo via Marchesi, una strada a senso unico, trasversale di via Gramsci. L’accessibilità pedonale alla scuola è garantita da un marciapiede in conglomerato bituminoso munito di cordolo in cemento prefabbricato posto lungo via Marchesi, sul lato di accesso alla scuola. L’intervento in progetto, interessante via Sette Martiri, prevede la creazione di marciapiedi rialzati, con cordoli in cemento prefabbricato, sui lati nord e sud di via Sette Martiri. I nuovi marciapiedi avranno larghezza pari a 2,5m e altezza 15cm; in corrispondenza delle estremità e degli attraversamenti pedonali saranno previste rampe di raccordo con la quota della sede stradale con pendenza conforme alle norme vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche. La segnaletica orizzontale verrà in parte ripristinata (nelle porzioni in cattivo stato) e in parte predisposta ex novo.

SCUOLA RACAGNI anch’essa nel quartiere Pablo, con accesso in via Bocchi nei pressi di una strada a doppio senso di marcia. L’accesso alla scuola, di recente costruzione, è garantito da un marciapiede rialzato e cordolato posto sul lato nord di via Bocchi. L’intervento in progetto consiste nella completa demolizione e successivo rifacimento del tratto di marciapiede esteso da via 2 Capelluti al tratto di marciapiede ultimato contestualmente alla realizzazione della nuova scuola Racagni. L’intervento suddetto comporta una spesa complessiva di € 150.000,00 che è ricompresa tali interventi sono previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2019/2021