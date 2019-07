Massimo Pinardi con un tal Putin?

E’ Massimo Pinardi quello ritratto nelle foto insieme a Salvini e Putin?

La somiglianza c’è…. ma non è il noto politico di Parma e presidente di Libertà Eguale quello coinvolto nelle polemiche sui presunti soldi russi alla Lega.

Quello nelle foto sui giornali è Gianluca Savoini, presidente dell’Associazione Lombardia-Russia, sosia di Pinardi.

Due gocce d’acqua.

Contattato dalla Redazione, Pinardi ha ammesso: “Sì, in queste ore mi sono arrivati tanti messaggi per questa nostra somiglianza. In effetti…”.

Andrea Marsiletti