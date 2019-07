Tre minorenni fermate per furto presso l’OVS di via Mazzini

Nel pomeriggio di ieri 14 luglio 2019 una Volante della Questura di Parma è intervenuta presso il negozio OVS di Via Mazzini, dove gli addetti alla sicurezza interna avevano fermato tre giovanissime ragazze che poco prima avevano tentato di rubare alcuni capi d’abbigliamento. Le tre erano di presumibile origine maghrebina, delle quali due più o meno coetanee più una bambina più piccola.

Sul posto sono state raccolte le dichiarazioni dell’addetto alla sicurezza del negozio, il quale ha dichiarato di aver visto una di loro, con una borsa al seguito, entrare in un camerino con dei capi d’abbigliamento per poi uscire con meno capi in mano e la borsa più piena.

Sempre sulla base di quelle dichiarazioni, è stato appreso che anche la più piccola delle tre aveva tentato di asportare della merce, staccandone il cartellino e nascondendosela indosso. Uscite dal negozio senza pagare nulla, le tre erano state fermate dagli addetti del negozio: in questo frangente, la più piccola delle tre aveva subito consegnato la merce che occultava su di sé e per questo era stata “punita” dalla più grande con uno schiaffo al volto ed un rimprovero nella propria lingua madre.

Le tre ragazze sono state quindi condotte in Questura e qui identificate. Tutte e tre sono di origine tunisina, nate in Italia e residenti a Parma: una di loro, 15enne, è cittadina tunisina, le altre due, sorelle e cittadine italiane, hanno 16 e 10 anni.

Le due più grandi sono state segnalate alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per furto aggravato in concorso, con l’aggravante di aver determinato a commettere il reato la più piccola, minorenne non imputabile. Al termine degli accertamenti, tutte e tre sono state affidate ai rispettivi familiari.