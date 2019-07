Camst alle Nazioni Unite per la sostenibilità

Francesco Malaguti presidente di Camst, azienda di ristorazione e servizi integrati, vola a New York alle Nazioni Unite per presentare i progetti di sostenibilità avviati dalla cooperativa. L’intervento di Camst – avvenuto durante la giornata dedicata al tema del food loss and food waste delle Nazioni Unite, si inserisce nell’ambito delle attività della Future Food for Climate Change Summer School organizzata da FAO (www.fao.org) e Future Food Institute (https://futurefood.network/institute/).

Il presidente Malaguti ha presentato i risultati di un innovativo progetto di sanificazione delle cucine che permette di non sprecare 20 milioni di litri di acqua ogni anno.

I metodi tradizionali di sanificazione delle cucine centralizzate dopo la preparazione dei pasti, prevedono l’impiego di grandi quantitativi di acqua. Per ridurre il consumo di acqua e garantire i più alti standard di igiene e sicurezza, Camst – in collaborazione con il partner Diversey – ha sperimentato e successivamente applicato nei propri centri gli stessi metodi di sanificazione che vengono utilizzati nelle sale operatorie.

Ad oggi, nelle 36 cucine centralizzate in cui è stato applicato il nuovo approccio, è stato registrato un risparmio che varia da 0,6 fino a 0,72 litri di acqua per pasto prodotto. Tenendo conto che nelle 36 cucine vengono prodotti circa 30 milioni di pasti ogni anno, Camst riesce a non sprecare circa 20 milioni di litri di acqua ogni anno, l’equivalente di 8 piscine olimpioniche.

Come ha sottolineato nel suo intervento Francesco Malaguti “Siamo partiti da una domanda: è possibile ridurre drasticamente il quantitativo di acqua utilizzato per sanificare le cucine dopo la preparazione dei pasti, garantendo allo stesso tempo il massimo di igiene e di sicurezza? Abbiamo avuto un approccio innovativo e abbiamo raggiunto l’obiettivo. Oggi stiamo registrando dei risultati eccezionali in termini di minor spreco d’acqua; stiamo progressivamente aumentando il numero di centri cottura in cui viene applicata questa nuova metodologia, riusciremo quindi a migliorare ulteriormente questa performance”.

“L’acqua – continua Malaguti – è il bene fondamentale per la vita. Siamo venuti a raccontare questo progetto in questa sede prestigiosa per condividere questo approccio, perché la lotta allo spreco di acqua interessa tutto il pianeta”.