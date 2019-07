Addio Mecspe, Rainieri: “Pizzarotti e Pd Parma troppo subalterni al sistema regionale”

“Pizzarotti e il PD di Parma sul trasferimento di MecSpe da Parma a Bologna piangono sul latte versato”.

È quanto ha commentato il Vice Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponete della Lega, Fabio Rainieri, riguardo l’annunciato spostamento dell’evento fieristico di riferimento per l’industria manifatturiera dai padiglioni di Baganzola a quelli del Fiera District bolognese.

“Questo addio a Parma non è solo la conseguenza della carenza di adeguati servizi e infrastrutture per un evento che vuole ingrandirsi, anche se nulla da tanti anni è stato fatto, né dall’amministrazione comunale pizzarottiana, né da quelle PD di Provincia e Regione per investire sulle nostre Fiere – ha proseguito il consigliere regionale leghista – Il trasferimento di un così importante evento da Parma a Bologna è anche il frutto della politica di Pizzarotti e del PD nostrano che, subalterni al sistema economico e sociale dell’Emilia-Romagna governato da un PD regionale che considera Parma periferia da spolpare, non hanno mai rivendicato e voluto rafforzare l’autonomia delle fiere di Baganzola. Così accade che Bologna Fiere, in crisi da anni, per rilanciarsi cerchi di attirare le eccellenze di Fiere di Parma. Il pericolo è che sia solo l’inizio, perché quello che è accaduto con MecSpe potrebbe accadere anche con Cibus. A Bologna, infatti, dove accanto ai padiglioni fieristici sorge Fico, il più grande parco permanente del cibo al mondo, la piattaforma per ospitare prima o poi quell’evento è già pronta, con tanti saluti alle Fiere di Parma dove esso è fondamentale per la sua stessa esistenza.

“Se si vuole invertire la rotta ed evitare che Fiere di Parma siano indebolite e depredate – ha quindi concluso Rainieri – il primo passo che Pizzarotti e il PD di Parma dovrebbero fare, sarebbe quello di fare autocritica e con la testa cosparsa di sale dire al Presidente della Regione Bonaccini che a Parma nulla deve essere più tolto”.