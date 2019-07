Borgosound Festival 2019: ultima serata di selezione

Ultima serata di selezione per BorgoSound Festival, sabato 20 luglio alle ore 21. Nel concorso musicale a premi organizzato dall’associazione «I nostri Borghi» e patrocinato dal Comune di Parma si sfideranno le band Fine Divieto, i Ragazzi del Tugurio, All But Face e Go Away, mentre i Mojo, tribute band dei Beatles, si esibiranno nella sezione «over». All’insegna della buona musica e della solidarietà, la serata sarà presentata da Marco Stocchi in un piazzale Salvo D’Acquisto trasformato in teatro all’aperto; il pubblico potrà votare il proprio gruppo preferito partecipando così all’estrazione finale di un abbonamento alle partite del Parma Calcio 1913.