Pontetaro: via Emilia più sicura per auto e pedoni, via ai lavori

“Nuovi attraversamenti pedonali, nuova pista ciclabile, più aree di sosta, aiuole, nuovi dossi e isole spartitraffico, migliore illuminazione pubblica: nei prossimi giorni il tratto pontetarese della via Emilia e Via Partigiani d’Italia e Via Martiri della Libertà saranno interessati da un importante intervento di riqualificazione per rendere più sicura e semplice la viabilità e la vita del Paese. Si tratta di lavori necessari per mettere in sicurezza un tratto di strada troppo spesso interessata da incidenti stradali e investimenti di pedoni. I lavori porteranno a dei risultati non più prorogabili: il miglioramento della mobilità, la messa in sicurezza dei pedoni e dei veicoli. Abbiamo concentrato i lavori in questi giorni d‘estate in quanto le scuole sono chiuse e il traffico è minore così da creare meno disagi possibili ai nostri concittadini, ai commercianti e a chi transita sulla via Emilia”, spiega Tommaso Fiazza, Sindaco di Fontevivo.

“I lavori inizieranno il 23 Luglio e termineranno, salvo imprevisti, il 14 Settembre. Costeranno complessivamente 336 mila euro, in parte condivisi con Noceto, un investimento importante per un piccolo Comune come il nostro, ma la sicurezza dei nostri concittadini per noi è molto importante” – aggiunge il primo cittadino – Questi interventi erano attesi da anni dalla popolazione di Ponte Taro, infatti avevamo raccolto segnalazioni e proposte; da li è partito il progetto”.

I lavori sono stati concordati con l’Amministrazione Comunale di Noceto e con il Sindaco Fecci in quanto la Via Emilia è sotto la competenza dei due Comuni. Rientrano in un progetto pluriennale di sicurezza stradale in collaborazione tra i due comuni.

Per questo motivo le spese direttamente legate alla viabilità come dossi, segnaletica e isole spartitraffico sono condivise.

Per quanto riguarda le modifiche della viabilità per i lavori, nei giorni 24-25-26 sulla via Emilia dopo la rotonda di Palladini in direzione Parma si avrà il senso unico, mentre il 29 di luglio si inizierà con la chiusura vera e propria per circa 10 giorni e la viabilità alternativa i cui dettagli saranno comunicati in seguito, come per tutti gli altri step dei lavori.

SCHEDA DELL’INTERVENTO in ordine di lavorazione

Zona Hotel San Marco

Di fronte all’Hotel San Marco si interviene sull’attraversamento pedonale esistente mediante la realizzazione di un dosso con lo scopo di moderare di velocità dei veicoli, viene modificata e messa a norma la rampa d’accesso al marciapiede lato Fontevivo. Viene opportunamente integrata anche la segnaletica verticale.

Via Emilia – dalla Rotonda Paladini a Via Madre Teresa di Calcutta

• Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale rialzato prima dell’intersezione con

via A.Vivaldi in direzione ovest-est, protetto sul lato Fontevivo da aiuola rialzata.

• Viene parzialmente modificata la rete di raccolta delle acque.

• Spostamento di attraversamento pedonale esistente dopo l’intersezione con via A. Vivaldi in direzione ovest-est con aiuola spartitraffico di protezione.

Come il precedente, anche questo attraversamento pedonale ha sul lato Fontevivo una aiuola di protezione per i pedoni.

• Realizzazione di aiuola spartitraffico per svolta obbligata verso Fidenza per chi proviene

da via G.Rossini per limitare quindi il rischio incidenti.

• Creazione di nuove aiuole in uscita da via G.Rossini per indirizzare ed accompagnare la

svolta obbligata.

• Nuovi posti auto ricavati in prossimità della mensa Camst e derivanti dal risezionamento della carreggiata

stradale.

• Ammodernamento della illuminazione pubblica.

Via Emilia – da Via G.Verdi alla rotatoria con via Martiri della Libertà.

• Realizzazione di 3 nuove coppie di isole spartitraffico per mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali

• Rialzamento deIl’attraversamento pedonale esistente.

• Adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale.

Via Emilia – dalla rotatoria di Via Martiri fino a Via Tarona

• Realizzazione di un percorso ciclo pedonale di circa 530 metri in sede propria separato dalla via Emilia da uno spartitraffico.

• Realizzazione di 3 attraversamenti pedonali protetti da isole di traffico.

• Adeguamenti alla rete fognaria.

Via Martiri della Libertà

•Regolamentazione del traffico, l’allargamento dei marciapiedi esistenti e l’inserimento di aiuole fisse che delimitano chiaramente gli spazi dedicati alla sosta e quelli dedicati alla viabilità per superare il problema del parcheggio selvaggio all’imbocco fronte Via emilia.

Rifacimento della segnaletica orizzontale e integrazione di quella verticale.

Via Partigiani d’Italia

• Allargamento del marciapiede e adeguamento alla normativa sulle barriere architettoniche, per dare maggiore visibilità e vivibilità alle attività commerciali esistenti.

• Installazione di arredo urbano per sosta e aggregazione.

• Rifacimento manto stradale, segnaletica orizzontale e parziale integrazione di quella verticale con adeguamento dei pozzetti.

• Realizzazione nuove aiuole e modifica esistente sul lato ovest.