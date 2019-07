La Questura: “Convalidato l’arresto in carcere dell’ivoriano col coltello. Solo il sangue freddo degli agenti ha impedito l’aggressione dei passanti”

È stato convalidato l’arresto compiuto dalla Squadra Mobile e dalle Volanti del 45enne ivoriano che ieri pomeriggio si è aggirato in alcune vie cittadine brandendo un coltello da cucina ed a dorso nudo. L’Autorità Giudiziaria ha disposto che l’uomo venga ristretto presso il carcere di Parma.

L’uomo sottrattosi ad un controllo della Polizia Municipale ha iniziato ad aggirarsi tra le vie cittadine brandendo il coltello ed urlando frasi sconnesse. Il personale della Squadra Mobile e delle Volanti intervenuti immediatamente hanno cercato più volte di instaurare un dialogo con l’ivoriano che però non ha mai voluto interloquire con gli agenti.

Gli operatori della Polizia di Stato hanno pertanto iniziato a seguire l’uomo facendo in modo da indirizzarlo verso un’area dove poterlo immobilizzare. Contestualmente venivano date indicazioni via radio sul tragitto alle pattuglie delle Volanti e della Squadra Mobile e dopo essere giunti in viale Mentana, l’ivoriano è stato accerchiato dal personale con l’ausilio dei mezzi di servizio, venendo poco dopo immobilizzato anche mediante utilizzo dello spray urticante in dotazione.

L’uomo è stato pertanto ammanettato e condotto in Questura per gli accertamenti di rito ed è stato tratto in arresto per resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e denunciato per possesso di strumenti atti ad offendere.

Solo il sangue freddo ed il coraggio degli operatori intervenuti ha impedito che l’uomo potesse aggredire o ferire passanti ignari di quello che stava accadendo.

