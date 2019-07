22enne tenta il suicidio perché senza lavoro, salvato dalla Polizia

Ieri pomeriggio su segnalazione al 113 personale della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuto presso l’uscita della tangenziale sud, svincolo con via Budellungo, per una persona con intenti suicidi.

Gli Agenti intervenuti sul posto hanno avuto modo di accertare che un giovane si trovava fuori dalla propria autovettura e appoggiato al guardrail divisorio tra la rampa in salita e lo strapiombo di 6/7 metri minacciava il suicidio. Immediatamente il personale delle Volanti ha iniziato ad instaurare un dialogo con il ragazzo che in lacrime raccontava agli Agenti di essere stato licenziato dal proprio posto di lavoro e, dopo aver avuto un’accesa lite con la madre e la sorella, aveva progettato di farla finita lanciandosi dal cavalcavia. Gli agenti hanno iniziato a dialogare con l’uomo tranquillizzandolo e convincendolo a desistere dal proposito suicidario. A quel punto il ragazzo, un 22enne, è stato affidato al personale del 118 e condotto al Pronto Soccorso per le cure del caso.

Una storia a lieto fine che solo la tempestività, il buon senso e l’empatia del personale delle Volanti ha impedito il verificarsi di conseguenze nefaste.