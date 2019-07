Cavandoli (Lega): “A Parma 8 comandanti della Polizia Municipale in 7 anni… un record”

“Dal 2012 a Parma, alla guida della Polizia municipale si sono avvicendate 8 persone, tra cambi, fughe, ritorni, ri-addii. Più di un cambio all’anno: un record! Da tempo ci chiediamo perché da quel posto la gente scappi o venga allontanata alla svelta. Ci chiediamo anche come possa un corpo, che dovrebbe garantire la sicurezza dei cittadini, non uscirne destabilizzato. La colpa è di chi dovrebbe essere la guida politica? Delle persone scelte? Di problemi interni al corpo? In aprile abbiamo provato a chiedere queste e altre cose alla giunta che ci ha risposto solo oggi confermando i nostri dubbi”, spiega Laura Cavandoli, deputato e consigliere comunale parmigiano della Lega.

“Ho chiesto all’assessore il perché di tanti avvicendamenti e la ratio di alcuni di essi, l’utilizzo e ruolo dei vigili, il motivo per cui è stato pagato un corso a un comandante che è stato allontanato prima che lo concludesse, il motivo per cui nel bando per il nuovo comandante non fosse richiesta, almeno, l’esperienza in una città paragonabile a Parma”, aggiunge l’esponente del Carroccio.

“Non vorrei che la Giunta avesse deciso da tempo di impiegare il Corpo dei vigili più per fare multe ai parmigiani che per tutelarli dal punto di vista della sicurezza – prosegue la Cavandoli –, ho quindi ringraziato gli agenti della Polizia Municipale che si impegnano quotidianamente sul territorio anche per la freddezza dimostrata nel caso dell’ivoriano armato di coltello in giro per il centro storico pochi giorni fa. Non ho potuto tacere che mi sembra sconveniente che il nuovo comandante, in carica da aprile, assuma il comando a tempo pieno solo dal prossimo 1 ottobre come se Parma non ne avesse un bisogno urgente. Auspico infine che il comandante venga presentato ai consiglieri in commissione o in consiglio, in modo che le nostre istanze possano essere ascoltate soprattutto in merito alle dotazioni di sicurezza per migliorare il servizio per i cittadini”.