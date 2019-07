Serata benefica di Roberto Re Leadership School in favore di Soho Onlus

Mercoledì 24 luglio al Link 124 di via San Leonardo con orario 20.00 – 23.30 si terrà la serata benefica in favore di Soho Onlus, associazione di volontariato che raccoglie fondi e realizza opere per strutture svantaggiate del secondo e terzo mondo, partendo da orfanotrofi e day care centers in paesi come Brasile, Ghana e Thailandia.

L’evento, organizzato dalla Roberto Re Leadership School, avrà come tema il rapporto genitori-figli, è sarà condotto dal responsabile del programma Fly Emilia Romagna Stefano Denna, trainer con esperienza trentennale e autore del best seller “Genitori Coach”.

In questo speciale workshop i partecipanti potranno imparare a guidare i propri figli verso ciò che è buono per loro ed aiutarli ad esprimere a pieno il loro potenziale.

Ogni genitore ha infatti il compito di insegnare ai figli ad essere la versione migliore di se stessi, per avere successo a scuola, nello sport e nella vita.

Sarà una full immersion nelle strategie educative più efficaci e su come applicarle concretamente nella relazione con i figli.

Il ricavato della serata verrà totalmente devoluto in beneficenza a Soho e comprenderà anche una sessione di personal coaching, di cui si potrà fruire su prenotazione nei giorni successivi.

Per partecipare compilare il form su: http://bit.ly/pressgenitoricoach oppure contattare il numero 0521 185 5155 o scrivere a p.traverso@hrdonline.it.