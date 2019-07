Servizi straordinari di controllo della Polizia

Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio della Polizia di Stato in città.

L’attività di controllo del territorio, prevenzione e repressione dei reati continua in ambito cittadino e così come già efficacemente sperimentato, si sta procedendo con cadenza settimanale ad effettuare capillari servizi di controllo del territorio. L’obiettivo è quello di effettuare verifiche e controlli in ambito cittadino al fine di prevenire ed eventualmente reprimere attività delittuose.

I controlli realizzati dalle Volanti della Questura di Parma e dalle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia della Polizia di Stato, vengono preceduti da briefing operativi che consistono nella pianificazione e nella distribuzione degli obiettivi da realizzare.

Le aree di intervento sono state individuate nei pressi della Stazione Ferroviaria, in Viale dei Mille e nel Quartiere Oltretorrente che sono state presidiate dalle pattuglie della Polizia di Stato nella fascia pomeridiana e serale.

Sono stati effettuati numerosi controlli che si sono concentrati nel fermare persone e veicoli sospetti. La presenza sul territorio permette altresì alle Volanti di intervenire immediatamente nel caso in cui sopraggiungano richieste d’aiuto al 113 da parte dei cittadini.

Sono stata identificate in totale 72 persone, sono state controllate 6 autovetture. A seguito dei controlli 1 cittadino nigeriano di 26 anni pregiudicato è stato accompagnato in Questura per identificazione ed è stato espulso con ordine del Questore ad allontanarsi dal territorio nazionale in quanto non in regola.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.