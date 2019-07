Freddi (radicali, EP): “I colleghi consiglieri della Lega sono pericolosi e ripugnanti”

Caro Direttore,

le invio copia del mio intervento di ieri, 22 Luglio, in Consiglio Comunale, credo che i cittadini debbano iniziare a superare la percezione di paure molto spesso enfatizzate ad arte in chiave elettorale.

Enfatizzate ed orientate all’incasso elettorale, non permettendo ai cittadini che poco leggono e poco si informano, di farsi una reale opinione circa le vere emergenze di questo paese.

Rispetto dello stato di diritto, promozione dei diritti individuali, economia e sviluppo ecologico, e tutto questo, nel rispetto delle sostenibilità intergenerazionale:

“Negli anni ’80 abbiamo superato – giustamente – l’istituto del manicomio, vere e proprie carceri per malati psichiatrici, carceri per persone malate.

A questo, però, non è corrisposto la creazione di un servizio efficiente sui territori, dove, pazienti e famiglie si sono ritrovate spesso sole.

Hassan è un malato psichiatrico, residente da 20 anni nel territorio, malato, come i tanti casi che non arrivano, non hanno la forza di bussare allo sportello per avere risposte, risposte che non sono arrivate neppure dopo un mese di segnalazioni, risposte che non sono arrivate neppure al padre di Napoli, che settimana scorsa ha lanciato la figlia di 16 mesi dal balcone per poi tentare il suicidio.

Non sono arrivate neppure al padre di Salerno che lo scorso Gennaio si è buttato dal balcone con i suoi due figli…

I casi sono tanti, troppi, e per certo la percezione dell’insicurezza di fronte a casi di questo tipo allarma chiunque ma ciò nonostante, ci si aspetterebbe dalla politica risposte, proposte legislative, governo dei problemi e sfruttare caso di cronaca, cavalcare le paure per un ritorno di mero consenso elettorale.

Siete pericolosi, cari colleghi della Lega, siete pericolosi e ripugnanti, e se non foste pericolosi per la democrazia liberale, sareste semplicemente divertenti.

Ho smesso di leggere i commenti raccapriccianti sui social, un caso di un malato psichiatrico brandito come un coltello contro tutti i migranti.

Che c’entra l’amministrazione Pizzarotti, che c’entra l’immigrazione e le persone che decidono di provare ad aver miglior vita, come abbiamo fatto noi per due secoli ed ancora facciamo?

Nulla, ovviamente, ma le sanguisughe della politica macha, dell’insulto al più debole, sia questo un meridionale, un immigrato o un rom è la cifra della vostra pericolosa politica.

Siete voi l’unica emergenza democratica di questo vecchio e chiuso paese, la vostra posizione antieuropea e l’avvicinamento al triangolo Russia-Cina-Iran allontanandosi dal Patto Atlantico.

E così, grazie al modello che state imponendo al paese, l’Italia assomiglia sempre di più al “modello di democrazia illiberale” Russo, e senza accorgersene, gli italiani sono più vicini alla Cina che all’America, alla Russia che all’Europa.

E quindi un Paese più fragile e percepito come inaffidabile.

Vi ho detto, che se non foste pericolosi potremmo anche riderci sopra visto che chi vi vota, lo fa per sentirsi più sicuro…

Da che cosa?

Dalla finta di fermare qualche disperato nel mediterraneo…”

MarcoMaria Freddi

Radicale, militante dell’Associazione Luca Coscioni e +Europa

Consigliere Comunale di Effetto Parma – Federico Pizzarotti Sindaco