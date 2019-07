Scuole superiori: Provincia al lavoro per sistemare gli edifici sfruttando la chiusura estiva

La Provincia è al lavoro nelle scuole secondarie superiori del territorio in questi mesi estivi, per approfittare della chiusura per le vacanze per realizzare i necessari lavori di sistemazione degli edifici scolastici.

Praticamente tutti gli istituti superiori sono interessati dagli interventi in corso, che vanno dal rifacimento di servizi igienici alla sostituzione dei serramenti, dal rifacimento di controsoffitti ai tinteggi, dall’illuminazione agli interventi di messa in sicurezza; tra i più consistenti si segnala il rifacimento della palestra e degli spogliatoi del Paciolo di Fidenza.

(Per il dettaglio v. scheda sottostante).

I lavori comporteranno una spesa di 550 mila euro, di cui 150 mila finanziati dalla Regione Emilia-Romagna attraverso i mutui Bei, a cui si aggiungono i lavori al liceo Marconi di Parma, finanziati dalla Fondazione Cariparma, per i quali la Provincia funge da stazione appaltante, con la relativa direzione lavori.

“Già da questi primi interventi manutentivi vorremmo che si cogliesse l’attenzione che intendiamo garantire alle strutture dedicate all’istruzione secondaria superiore – sottolinea il Presidente Diego Rossi – Il nostro obiettivo è migliorare la qualità degli spazi, puntando anche ad ampliarne la disponibilità. Questa amministrazione ha un’attenzione fortissima per la prospettiva: il nostro obiettivo è il rilancio della Provincia, al servizio della sua gente. E l’istruzione è un punto di forza irrinunciabile per un territorio: noi puntiamo sui giovani e scommettiamo sul futuro.”

“In questa prima annualità della “squadra Rossi” si segnala un aumento della spesa per gli edifici scolastici e un nuovo impulso alla progettualità – rileva il Delegato provinciale all’Edilizia scolastica Aldo Spina – Già da questa prima stagione estiva abbiamo cercato di effettuare una serie corposa di interventi per migliorare la vita quotidiana delle scuole e le condizioni di confort, obiettivo: scuole più belle e più sicure.”

“Abbiamo seguito le richieste delle scuole, ma abbiamo anche selezionato gli interventi secondo una logica di priorità, per utilizzare al meglio il budget disponibile, privilegiando la sicurezza e la funzionalità”- spiega l’ing. Paola Cassinelli, la responsabile dell’Ufficio Patrimonio della Provincia.

SCHEDA – Estate 2019 – Lavori in corso negli edifici scolastici provinciali

Istituto Zappa Fermi di Borgotaro: tinteggi aule e corridoi

ITIS Berenini di Fidenza: rifacimento servizi igienici

Liceo Paciolo di Fidenza: tinteggi aule ed uffici

Istituto Magnaghi di Salsomaggiore, sede: tinteggi aule e laboratori

Liceo Ulivi: rifacimento servigi igienici, tinteggi aule

Liceo Toschi: consolidamento scala ingresso, tinteggi

Liceo Romagnosi: sostituzione serramenti corridoi

Palestra del Chicca: messa in sicurezza recinzione

Liceo Marconi, sede: rifacimento servizi igienici

ITG Rondani: rifacimento servizi igienici

ITC Melloni: rifacimento servizi igienici

ITIS Da Vinci: rifacimento servizi igienici

IT Zappa Fermi di Bedonia: completamento serra

IT Bocchialini: tinteggi aule

Palestra Oltretorrente: rifacimento impianto illuminazione palestra

ITG Rondani: ristrutturazione aule seminterrato

ITC Bodoni: rifacimento controsoffitti due palestre

Liceo Marconi sede: tinteggi uffici

ITIS Berenini – Liceo D’annunzio Fidenza: completamento copertura scala emergenza

Per complessivi € 400.000,00

Liceo Marconi succursale di via Gioia: realizzazione di interventi di trasformazione degli ambienti del seminterrato per la realizzazione di aula 4.0, finanziati dal Liceo Marconi stesso con contributo della Fondazione CariParma.

Consegnati il 22 luglio i lavori presso il Liceo Paciolo di Fidenza per: ristrutturazione servizi igienici, palestra, consolidamento cemento armato per 150 mila euro, finanziati dalla Regione Emilia Romagna attraverso i Mutui BEI.