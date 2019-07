La marcia “Restiamo Umani” fa tappa a Parma

La marcia “Restiamo Umani”, uniti per i diritti di tutti, fa tappa a Parma venerdì 26 luglio e sabato 27. Venerdì 26 luglio, alle 18, è in programma la marcia da piazzale Santa Croce e Piazza Garibaldi.

I rappresentati della marcia saranno presenti anche sabato 27 luglio, dalle 8.30 alle 14, in piazza Garibaldi per la declamazione dei nomi dei 34.361 migranti morti fino al 5 maggio del 2018, rilevati dai registri ufficiali della burocrazia Europea, contestualmente verranno installate un migliaio di barchette di carta azzurre per ricordare i morti sulla rotta del Mediterraneo.

L’iniziativa ha preso avvio il 20 giugno da Trento e si articola in diversi percorsi.

E’ promossa da John Mpaliza, attivista per i diritti umani e camminatore per la pace, cittadino italiano di origine congolese, in Italia da 26 anni e, da quasi un decennio, impegnato nell’organizzazione di marce nazionali ed internazionali per promuovere la pace e il rispetto dei diritti umani. Vede il patrocinio del Comune di Parma ed il coinvolgimento de “L’Italia che Resiste” e di diverse associazioni e comitati del territorio.

Vuole ricordare le decine di migliaia di persone che sono morte cercando di entrare in Europa per fuggire da guerre, povertà e torture, in nome di una società solidale, che presti aiuto a chi è in difficoltà, senza pregiudizi, per abbattere i muri che vengono costruiti contro stranieri e diversi e costruire ponti.