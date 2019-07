La Lega deposita le prime interrogazioni a Roccabianca

Consegnate nei giorni scorsi dal Gruppo Lega Salvini Premier le prime interrogazioni per sollecitare la giunta sui “veri problemi di Roccabianca”.

La consigliera comunale Jessica Guarneri ha portato avanti alcuni problemi di Fontanelle: la casa diroccata di fronte alla Chiesa che da anni versa in condizioni pericolose per i cittadini, l’incrocio pericoloso del viale senza segnaletica orizzontale e verticale ed in fine un’interrogazione su strada Quarta, protagonista poco tempo fa di un incidente causato proprio dai dissesti e dalle buche.

Guarneri dice “mi aspetto più attenzione e più voglia di fare da parte di questa giunta. Basta immobilismo per questo Comune!”.