Decreto Sicurezza Bis, Cavandoli (Lega): “Con Odg ho richiesto più agenti per Parma 2020”

“Il Decreto Sicurezza bis introduce norme molto severe per chi alimenta il traffico di esseri umani che siano scafisti o Ong, tra cui la multa fino a 1 milione, la confisca immediata della nave, l’arresto del comandante, l’utilizzo di agenti sotto copertura e intercettazioni preventive contro scafisti e trafficanti. Le navi sequestrate e confiscate saranno vendute, distrutte o utilizzate per fini di polizia. Abbiamo inoltre stanziato risorse per il fondo incentivo per i rimpatri degli irregolari: 2 milioni di euro per il 2019 che potranno aumentare fino a cinquanta.”, spiega Laura Cavandoli deputata parmigiana della Lega dopo l’approvazione alla Camera del provvedimento del Ministro dell’Interno Salvini che approderà al Senato la settimana prossima per il voto finale.

Il ministro dell’interno potrà “limitare o vietare l’ingresso il transito o la sosta di navi nel mare territoriale” per ragioni di ordine e sicurezza, quando si presuppone che siano state violate le norme sull’immigrazione e in particolare se si verifichi il reato di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”.

Nel provvedimento anche norme che smontano una parte dello svuota carceri dei Governi PD, tolgono attenuanti e inaspriscono la pena per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, prevedono il carcere per i criminali che trasformano le manifestazioni pubbliche in guerriglie urbane, la norma “Spazza clan” per mettere in galera camorristi condannati, ma ancora a piede libero. Sono inoltre previste risorse vestiario, uniformi e divise, buoni pasto, straordinari per Forze di Polizia e Vigili del fuoco.

“Dall’inizio dell’anno – conclude la Cavandoli – gli sbarchi sono crollati del 81% rispetto all’anno scorso e vengono rimpatriati più immigrati irregolari di quanti ne sbarchino. Il Decreto Sicurezza bis sarà molto utile per fronteggiare con ancora più forza la tratta degli esseri umani e smantellare il sistema che ha reso per anni l’Italia il campo profughi dell’Europa alimentando il business dell’accoglienza”.

Contestualmente Laura Cavandoli ha presentato una richiesta al Governo di potenziare le forze dell’ordine in città in occasione di Parma 2020.