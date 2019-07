Un tunisino resiste e minaccia la Polizia con una siringa: arrestato

Due giorni fa in via dei Mercati è intervenuta una Volante in ausilio alla Polizia Municipale per segnalazione di una persona molesta al Pronto Soccorso Veterinario.

L’uomo, un tunisino di 35 anni, pretendeva la restituzione di un cane di razza pitbull che il giorno precedente la Polizia Municipale gli aveva sequestrato, in quanto denutrito ed in cattive condizioni di salute, ai fini del ricovero presso il Pronto Soccorso Veterinario.

Dagli accertamenti effettuati sul microchip applicato sul cane è emerso che l’animale apparterrebbe ad una donna residente a Reggio Emilia. Tuttavia il cittadino Tunisino ha preteso di recuperare il cane ed ha iniziato ad indirizzare minacce contro gli operatori di Polizia intervenuti. L’uomo è stato pertanto identificato e denunciato a piede libero per resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale nonché sottoposto a Foglio di via Obbligatorio.

Ieri sera alle 20.00 circa il 35enne tunisino si è nuovamente presentato presso il Pronto Soccorso Veterinario urlando e minacciando medici ed infermieri presenti con una siringa e chiedendo la restituzione dell’animale.

Immediatamente è stato allertato il 113 della Questura che ha inviato le Volanti sul posto. Giunti presso il presidio ospedaliero gli Agenti hanno tentato di tranquillizzare il tunisino che tuttavia ha iniziato a minacciare di morte gli operatori in divisa puntandogli contro la siringa. Approfittando di un momento propizio il personale delle Volanti si è lanciato addosso all’uomo immobilizzandolo ed ammanettandolo.

Un agente nella colluttazione ha riportato delle leggere ferite a un braccio ed è ricorso alle cure mediche.

Dopo gli accertamenti di rito in Questura il 35enne tunisino è stato arrestato per resistenza aggravata a P U. e minacce aggravate a P U. in attesa del rito direttissimo che si celebrerà nella giornata odierna.