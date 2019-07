Zanichelli (M5S): “Sboccate risorse per il ponte Colorno-Casalmaggiore e per la Pontremolese”

Sono 636 i milioni di euro per investimenti che sbloccano importanti cantieri in Emilia-Romagna.

Tra gli interventi, misure previste per il Ponte di Colorno-Casalmaggiore e per la linea ferroviaria Pontremolese. I fondi sono stati deliberati dal Cipe attraverso l’approvazione del nuovo contratto con RFI e l’aggiornamento di quello con ANAS predisposto dal Ministro Toninelli “, lo dichiara in una nota il deputato del MoVimento 5 Stelle Davide Zanichelli.

“Sono interventi importanti che aspettavamo da tempo e che renderanno più facile e agevole spostarsi nella nostra rete regionale.

Questo conferma ancora una volta l’attenzione che questo Governo, e il MoVimento 5 Stelle in particolare, ha per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture esistenti e presenti anche nella nostra regione, e che necessitano di lavori di efficienza e di messa in sicurezza”, continua il deputato.

“Il nuovo Piano si caratterizza per l’avvio di un nuovo programma dedicato alla conservazione delle opere. Quelle da riportare in piena efficienza in Emilia-Romagna sono in totale 29 infrastrutture e riguarderanno viadotti, ponti e sottovie.

Tra gli interventi deliberati c’è la realizzazione di nuovi ponti sul Po (tra cui il Ponte tra Casalmaggiore e Colorno e il Ponte della Becca) i corrispondenza degli itinerari statali che mirano ad assicurare un adeguato livello di servizio delle strade che attraversano il fiume Po, ma anche la realizzazione di un nuovo impalcato stradale in sostituzione di quelli esistenti (ferroviario e stradale) sul ponte ad Ostiglia e Revere, in provincia di Mantova.

Inoltre, cantieri sbloccati anche per la Pontremolese: è stato stabilito, infatti, il raddoppio della tratta ferroviaria Parma-Vicofertile e quello della tratta Solignano-Fornovo. In più è previsto il completamento dell’elettrificazione della linea Parma-Brescia.

La progettazione esecutiva di tali opere dovrà essere redatta e validata entro il 2019, per poter essere poi approvata dal Cipe e poter avviare quindi l’esecuzione dei lavori.

Infine, ricordo che proprio in questi giorni il Ministro Toninelli ha sbloccato finanziamenti pari a 15 miliardi per rafforzare le ferrovie nazionali e locali e 12,5 miliardi di euro per opere e sicurezza delle infrastrutture stradali con l’aggiornamento del contratto di programma Anas, segno dell’attenzione verso il recupero della nostra rete infrastrutturale che è un passaggio necessario per rendere più agevole la vita di tutti cittadini”, conclude Zanichelli.