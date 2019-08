M5S: “Il Governo a 5 Stelle al servizio di Parma”

Dopo l’annuncio dei giorni scorsi dell’inserimento del nuovo ponte di Colorno-Casalmaggiore tra le opere prioritarie previste per il prossimo contratto di programma nel 2020, è notizia di ieri l’inserimento dell’Aeroporto Verdi di Parma tra gli scali Nazionali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Con un accordo tra Stato e regione Sicilia che sosterranno i costi, si parte con il ripristino dei voli per Trapani.

Questi voli sono un primo passo verso il piano di rilancio e sviluppo dell’aeroporto parmigiano, un’ottima notizia in vista anche di Parma Capitale della cultura 2020, per la quale sono già stati erogati 3 milioni di finanziamenti nei mesi scorsi.

Gli attivisti M5S di Parma esprimono grande soddisfazione per l’aiuto che sta venendo dal Ministro Toninelli, dai nostri portavoce e dal Governo al nostro territorio, che sono segnali concreti di attenzione con un’iniezione di risorse fondamentali per migliorare la viabilità ed i servizi di Parma.

Attivisti M5S Parma