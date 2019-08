Cavandoli e Campari (Lega): “I parmigiani scappano dal nostro ospedale per curarsi fuori regione (+30%). Il Pd ha distrutto al sanità a Parma”

“I dati sono impietosi: la gente scappa dall’Ospedale di Parma e va a curarsi altrove, meglio fuori dalla regione. E’ il risultato di decenni di Governo regionale PD che ha penalizzato Parma in tutti i settori, ma in particolare in quello medico-ospedaliero. I dati dicono infatti che l’emigrazione ospedaliera da Parma in altra regione è più alta del 30% rispetto al dato dell’Emilia Romagna e del 10% rispetto alla media italiana. Una vergogna che getta discredito su tutte le strutture ospedaliere parmigiane pur in presenza di riconosciute eccellenze mediche. Bisogna invertire subito la rotta”, a lanciare l’allarme, i parlamentari parmigiani della Lega Laura Cavandoli e Maurizio Campari dopo la pubblicazione dei dati del rapporto ISTAT sul benessere equo e sostenibile da parte della Provincia di Parma.

“E’ un dato veramente preoccupante – proseguono i parlamentari leghisti – che conferma quanto diciamo da tempo: per Bonaccini e il suo PD la sanità si ferma a Reggio Emilia, ha sempre penalizzato l’ospedale di Parma e quelli della provincia, nonostante la sede universitaria. Il PD varca l’Enza solo per fare passerelle elettorali con i 4 spiccioli che fa cadere dall’alto a Parma dopo aver dato importanti finanziamenti alle altre città emiliane”.

“Ci vorrà del tempo per riportare tutta la sanità parmigiana alle eccellenze di un tempo – concludono Cavandoli e Campari – perché l’opera del PD ha causato una crisi del sistema Parma diffusa e gravissima. C’è bisogno di un netto cambio di rotta politico ripartendo dalle persone e professionalità che hanno eroicamente resistito in tutti questi anni in cui la Regione ha snobbato il nostro territorio”.