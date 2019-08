“La crisi non va in vacanza”: flash mob di Fratelli d’Italia

Si è tenuto oggi dinanzi ai cancelli di Mercatone Uno in via Mantova a Parma, in contemporanea alle manifestazioni su tutto il territorio nazionale, un flash mob – presidio di Fratelli d’Italia di Parma. Presenti il presidente provinciale Massimo De Matteis , il consigliere regionale FDI Fabio Callori, dirigenti e militanti del coordinamento provinciale FDI di Parma.



LE PROPOSTE DI FRATELLI D’ITALIA

• Commissariamo Di Maio, incapace di gestire le crisi industriali perché non ha alcuna visione e politica di impresa

• I tavoli devono essere integrati con chi conosce davvero le imprese e il territorio: 4 parlamentari del territorio (due maggioranza, due di opposizione), come lo stesso Di Maio aveva annunciato ad inizio di legislatura in Parlamento e mai realizzato; i rappresentanti delle Associazioni di impresa con i rappresentanti dei sindacati, di Regioni ed enti locali; i rappresentanti di CDP e Invitalia, che possono essere elementi di una diversa politica industriale non occasionale ma progettuale

• Creazione del “Pronto Soccorso Aziendale”: va istituita una nuova Struttura Crisi di Impresa: coordinamento stabile tra Mise, Regione, Associazioni di impresa e Sindacati non solo per gestire le emergenze ma per prevenire le crisi, utilizzando appieno i fondi europei e gli altri strumenti finanziari di cui spesso gli attori, anche pubblici, non sono a conoscenza. Questo consentirebbe di arrivare in tempo, prima che i danni aziendali e occupazionali diventino irrecuperabili.



IL NOSTRO IMPEGNO PER LE IMPRESE NON FINISCE OGGI

Servono nuovi indirizzi di impresa ai commissari nominati nelle aziende in crisi, i quali non devono privilegiare la dismissione degli impianti; né avere solo una visione finanziaria ma pienamente industriale. Le nuove linee di politica industriale devono prevedano tra l’altro: • la salvaguardia del brand, • la ricerca di soluzioni di impresa attraverso partner industriali, • la salvaguardia dei livelli occupazionali e della filiera produttiva. L’utilizzo appropriato dei fondi europei • La partecipazione se possibile di CdP o Invitalia

Fratelli d’Italia denuncia la paralisi gestionale del Ministero e la assoluta mancanza di una politica industriale e propone soluzioni immediate per rendere efficace il “pronto soccorso” aziendale attraverso una diversa visione e una piena operatività dei “tavoli di crisi” e un diverso indirizzo di politica aziendale ai Commissari indicati secondo la legge Prodi/Marzano.

Fratelli d’Italia Parma