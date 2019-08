Diego Laxalt al Parma.

La Gazzetta dello Sport scrive che il d.t. Maldini del Milan ha ricevuto a Casa Milan Daniele Faggiano, d.s. del Parma: si è parlato, per l’appunto, di Diego Laxalt.

Il Parma è a caccia di esterni e l’uruguaiano e ha il profilo giusto per rinforzare l’out mancino del 4-3-3 di D’Aversa: dopo il vertice nella sede rossonera, sono stati avviati i contatti con l’entourage dell’esterno ex Genoa per sondare il gradimento del giocatore.