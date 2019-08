Nella giornata di sabato la Polizia di Parma ha arrestato in flagranza di reato un 20enne tunisino per una rapina all’OVS in via Mazzini che aveva sottratto merce per un valore di circa 100 euro.

L’attività sospetta del giovane era stata notata dalla vigilanza del negozio che ha avvisato le forze dell’ordine.