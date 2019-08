Freddi (EP): “E’ stato un errore politico ed educativo rendere gratuito il trasporto per gli alunni della scuola Anna Frank”

Il consigliere comunale del Gruppo Effetto Parma, MarcoMaria Freddi, risponde con un post al collega del Pd Lorenzo Lavagetto, schierandosi contro la decisione della Giunta di rendere gratuito il trasporto della scuola Anna Frank: “Cari colleghi consiglieri di maggioranza e minoranza tutti, lo dico con rispetto delle posizioni di tutti ed ancor più con affetto lo dico ai miei compagni timidi del PD. Questa Repubblica, dalla sua nascita, ha “consumato” risorse, speranze e futuro delle generazione successive inseguendo il consenso del “gratis”.

Ogni pasto ha un costo e quando questo è “gratis” il prezzo è il cittadino.

Credo sia stato sbagliato “regalare” – che regalo non è in ottica di comunità – i trasporti “gratuitamente”, qualcun altro pagherà il conto e questo non educa al senso di comunità un popolo abituato alla desiderata pretesa del tutto gratuito.

Accetto ovviamente la decisione della mia amministrazione ma ribadisco l’errore politico ed educativo di questa scelta.”