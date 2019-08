Si sveglia, viene colta dal panico e spacca il finestrino del treno

Nel pomeriggio del 14 agosto personale della Polizia di Stato in servizio presso il Posto di Polizia Ferroviaria di Parma ha denunciato in stato di libertà una cittadina italiana, K.V. di 25 anni la quale poco prima, aveva infranto un finestrino del treno R.11414 in sosta nella stazione di Parma, scalo di fine corsa del convoglio.

In particolare la ragazza, addormentatasi a bordo del citato regionale, si è svegliata nello scalo di Parma ove il treno, dopo aver terminato la sua corsa, sostava in attesa di ripartire alla volta di Bologna alle ore 12.00 circa.

Al suo risveglio la K.V. trovando tutte le porte del convoglio bloccate in chiusura, come previsto dal regolamento, probabilmente colta dal panico, decideva di infrangere un finestrino per scendere dal treno. Il personale Polfer della stazione di Parma rintracciava la predetta ancora presente all’interno della stazione la quale ammetteva immediatamente di essere l’autrice del fatto per cui, dopo gli accertamenti di rito veniva indagata in stato di libertà per il reato di danneggiamento aggravato.

Ufficio Stampa