Arrestato un 37enne che aveva abusato sessualmente di una ragazzina di 11 anni

Lo scorso mese di luglio, in provincia di Parma, aveva abusato sessualmente di una ragazzina di 11 anni, residente nel Monzese.

Per questo motivo un 37enne, di Monza, è finito oggi in carcere su ordinanza del gip di Parma. Lo scorso 6 agosto i genitori dell’undicenne si erano recati dai carabinieri di Monza per sporgere denuncia.

La ragazzina, infatti, aveva racconto loro che cosa era successo nel Parmense e i militari hanno confermato la veridicità del suo racconto. Lo scorso 14 agosto l’uomo è stato fermato ed arrestato. Ora è nel carcere di Monza a disposizione dall’autorità giudiziaria parmense che nei prossimi giorni fisserà l’interrogatorio di garanzia. (ANSA)