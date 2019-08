In attesa del campionato di serie A 2019-2020

Una settimana ancora e l’anno calcistico 2019-2020 prenderà il via. Sarà proprio Parma il teatro dell’inizio del campionato perché il sorteggio le ha regalato la Juve e come da tradizione tocca ai campioni in carica dare il via alle danze.

La settimana prossima non potrà che essere messa in scacco dal calcio mercato. Un lungo estenuante calcio mercato iniziato a giugno – anche se molti contratti si potevano depositare alla Lega solo dal primo luglio – che terminerà il 2 settembre. Un tempo che rende estenuante le trattative che come al solito saranno definite solo negli ultimi giorni quando chi è costretto a comprare farà affari, e viceversa, con chi è costretto a vendere. I nomi che circolano quest’anno sono di livello. Dall’estero sono arrivati il giovane e più che promettente De Ligt, Lukaku e poche ore fa anche Balotelli.

Ma tutto sembra ruotare intorno a Icardi. Dall’Inghilterra non sono arrivate offerte, e ormai il calcio mercato inglese ha chiuso le trattative in entrata. La Roma aveva messo sul piatto lo scambio, con conguaglio, di Dzeko, ma anche questa strada si è interrotta dopo il rinnovo del contratto del bosniaco. Il Napoli attende ma sa che la volontà del giocatore in Italia è solo la Juve. La Juve a sua volta alle prese con un esubero di giocatori che la sta ingessando: Mandzukic, Higuain, Dybala che o non hanno ricevuto offerte gradite, tutti vogliosi di giocare di fianco a CR7 ma allo stesso tempo consapevoli che sarà difficilissimo che la Juve possa tenere tutti. Le liste UEFA costringono la Juve a fare dei tagli e saranno questi ultimi giorni quelli decisivi.

Tornando a Icardi la sua speranza, sua e della consorte manager, è quella di andare alla Juve, ma l’Inter e Juve hanno i rapporti tesi. Come finirà il giallo dell’estate?

Il Parma ha fatto spese oculate, ha preso a titolo definitivo Inglese, Grassi e Sepe, inoltre ha inserito in rosa Karamoh, e Laurini. Per il Parma si prospetta un altro anno di lotta per non retrocedere se anche il Brescia riesce a prendere Balotelli, e il Verona e il Lecce sembrano fare sul serio.

Tornando ai quartieri alti, la Roma sta vincolando i suoi big -Dzeko, Zaniolo, Under – e cerca un sostituto per Manolas ed El Shaarawhi. L’Inter ha preso Lukaku ma deve trovare un club disposto a prendere Icardi (nelle ultime ore si vocifera uno scambio con Higuain). Nainggollan è andato in prestito al Cagliari rafforzando la formazione sarda che vediamo ben assemblata nel suo centesimo anno di vita.

Il Milan ha ceduto Cutrone, preso Leao, ed è alla caccia di Correa dell’Atletico.

Il Napoli sta chiudendo con Lozano e attende un altro attaccante.

Ecco la nostra griglia per il prossimo anno

Juve

Inter

Napoli

Milan

Lazio

Atalanta

Attenzione alle sorprese genoa, guidato da Andreazzoli, e Cagliari che sta facendo una bellissima formazione. In coda le maggiori indiziate alla retrocessione sono sempre le ultime arrivate.

Quello che sta per iniziare comunque non sarà solo il campionato dei giocatori, quanto quello degli allenatori. Al di là delle frasi fatte e delle dure polemiche sul bel gioco Juve, Inter e Milan hanno fatto una scelta ben chiara. Dare alle loro squadre allenatori che hanno carisma e-o idee di gioco alternative rispetto agli anni passati. Forse vincere non è l’unica cosa che conta. Ma sono ragionamenti estivi, e siamo cerci che ne vedremo delle belle, anche perché questo sarà un anno che lancerà i nazionali agli Europei che si svolgeranno in giro per l’Europa in dodici città e che vedrà il debutto a Roma il 12 giugno prossimo.

Gianni Bandiera