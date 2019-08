Guernelli (M5S): “La Cavandoli ci faccia una telefonata quando vuole occuparsi dei problemi di Colorno”

“Probabilmente agli amici della Lega il beach tour sta creando qualche problema di colpi di sole… altrimenti non si possono comprendere le numerose inesattezze pubblicate dall’ON. Cavandoli.”

Lo scrive su facebook il consigliere comunale del M5S Simone Guernelli in risposta al comunicato stampa di ieri dell’on. Laura Cavandoli (Lega) sui finanziamenti per la costruzione del nuovo ponte di Colorno-Salsomaggiore (leggi).

“Fa male vedere il deputato di riferimento del nostro paese, eletta nel collegio uninominale di cui fa parte Colorno, prenderci in giro in maniera cosi subdola; dato che è a causa della Lega che la conferenza unificata prevista il 2 di agosto, di cui lei parla nel suo comunicato stampa, è saltata in quanto la LEGA stessa voleva a tutti i costi vincolare 65 milioni di euro per la costruzione del nuovo ponte della BECCA. Se cosi si fosse provveduto, dato che l’ultima finanziaria stanziava 50 milioni l’anno per 5 anni per i ponti sul PO, avrebbe significato che per due anni non si sarebbe potuto procedere a fare alcunché sul nostro territorio. E il ponte della Becca ricade nel collegio elettorale dell’ON. Lucchini, della Lega, che la Cavandoli addirittura ringrazia…

Inoltre l’avvocato Cavandoli dovrebbe sapere che gli ODG non sono vincolanti per il governo, pertanto la sua attività parlamentare in tal senso non ha contributo ad alcunché, serve solo a gettare fumo negli occhi agli elettori per nascondere il loro operato…

Qualche giorno fa Laura Cavandoli spiegava i buoni motivi per staccare la spina al governo ora, invece, fa sorridere scoprire che intende stare addosso al ministro Toninelli perché approvi il decreto sulle graduatorie, forse sarebbe il caso che la mano destra della Lega si metta d’accordo con la sua mano sinistra…

L’aspetto paradossale di questa vicenda, è che ora senza più la Lega in maggioranza, a settembre potrà finalmente essere convocata la conferenza per approvare il decreto che sancirà la cosa più logica da fare, vincolare i fondi di quest’anno alla progettazione dei due ponti , quello di Casalmaggiore e quello della Becca, e utilizzare i fondi degli anni successivi per la loro realizzazione, senza dimenticare la manutenzione degli altri ponti in difficoltà…

L’onorevole Cavandoli, la prossima volta che vuole occuparsi dei problemi di Colorno ci dia un colpo di telefono … le eviteremmo di fare “figuracce”…”