De Matteis (FdI): “Si ridia la parola agli italiani”

A esito della seduta al Senato nella quale si è consumata la prevista resa dei conti tra gli ex alleati del bizzarro governo gialloverde, Fratelli d’Italia, in assoluta coerenza con quanto sempre sostenuto, auspica l’immediato ritorno alle urne per dare voce al vero e proprio detentore della sovranità nazionale, il popolo italiano.

Niente ammucchiate inconcludenti o fatte da forze politiche che non hanno la maggioranza nel paese reale.

Il Presidente della Repubblica valuti la soluzione più onorevole e rispettosa sciogliendo le Camere e dando la parola agli Italiani.

Massimo De Matteis

Presidente provinciale FDI Parma