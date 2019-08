Visita del Sindaco di Bitonto in Municipio

Visita informale del Sindaco di Bitonto, MIchele Abbaticchio, al Sindaco Pizzarotti. Insieme alla famiglia, durante una vacanza itinerante che ha toccato Parma per un paio di giorni, il Sindaco pugliese (che è anche vice sindaco della città metropolitana di bari) ha fatto visita al Sindaco di Parma in Municipio. “Parma è una bellissima città, dove abbiamo respirato un clima da città europea. Federico Pizzarotti è venuto a Bitonto la scorsa primavera e si è instaurato tra noi un rapporto di simpatia e stima reciproca. Abbiamo voluto rivederci, anche, per gettare le basi di future collaborazioni. L’anno prossimo Parma sarà Capitale della Cultura, un’iniziativa che ha visto le nostre due città concorrere in finale. Sarà una bella occasione per immaginare manifestazioni comuni e occasioni di scambio”.