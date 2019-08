ParmaHam Music Festival 2019 a Langhirano: il programma

Immaginatevi in un fine settimana di metà settembre, quando si è tornati alla routine ma si pensa ancora alle vacanze, passeggiare al fresco delle nostre colline per vivere un evento tutto dedicato al goloso street food di qualità, con musica live e un market selezionatissimo!

Questo accade al Langhirano durante il ParmaHam Music Festival, l’evento di Bi&Bi Eventi e del Comune che si svolge nel weekend del 13, 14 e 15 settembre.

Durante il secondo week end del Festival del Prosciutto di Parma 2019 ci sarà una sezione dedicata ai migliori food truck d’Italia con la terza edizione del ParmaHam Musil Festival.



 Nel cuore di Langhirano ci saranno tantissime proposte street food per assaporare specialità regionali e internazionali, in chiave tipica o rivisitata (i camioncini apriranno venerdì a partire dalle 18:00; sabato e domenica dalle 12:00).

 Non mancherà di certo la musica con il live di “Pensieri positivi”, official Tribute band di Jovanotti, in concerto venerdì 13 dalle 21:30 in P.le Corridoni;

 Mentre Sabato 14 e domenica 15 dalle 18:30 ci sarà Radio Bruno, con un Dj set che andrà avanti fino a sera inoltrata.

 Sabato e domenica ci sarà anche la “Festa del vino” a cura di Maria Lombardi Eventi: profumo d’uva e bollicine inebrieranno Via del popolo (zona portici) dove i visitatori potranno fare degustazioni agli stand delle cantine del territorio e del resto d’Italia e avere ottime opportunità di acquisto negli stand provenienti da tutta Italia. Le esposizioni delle cantine saranno alternate a stand di prodotti tipici. La formula degustazione potrà essere acquistata al costo di 7 €, per ricevere 5 assaggi.

 Infine, attende i visitatori anche un market dedicato all’artigianato di qualità e alle creazioni handmade, e alle aziende agricole del territorio con i propri prodotti gastronomici. Il market sarà aperto dal mattino fino a sera: venerdì dalle 17:00 alle 24, sabato dalle 9:00 alle 24, domenica dalle 9:00 alle 22:00.