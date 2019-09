Lavagetto: “Bonaccini lasci fuori le contrapposizioni ideologiche e gli schieramenti nazionali dalle elezioni regionali”

Bonaccini lasci fuori dalle prossime elezioni regionali contrapposizioni ideologiche e di schieramenti nazionali che nulla servono al futuro dell’Emilia Romagna

Leggo le dichiarazioni del Presidente Bonaccini con le quali auspica una alleanza regionale con il movimento 5 stelle non sulla base di una condiviso progetto di sviluppo per il territorio regionale, ma esclusivamente come strumento contro quello che ritiene un comune avversario politico in campo nazionale.

Questo è preoccupante e grave perchè le prossime elezioni regionali non devono diventare terreno di scontro ideologico o peggio la trasposizione di scontri politici nazionali, ma l’occasione per dare ai cittadini dell’Emilia Romagna il migliore progetto di governo possibile per il nostro territorio.

Invitiamo, quindi, il Presidente Bonaccini a lasciare fuori da questa elezione regionale tattiche ed espedienti di una politica ormai troppo lontana dalla gente e a permettere che il confronto resti tra diverse proposte e progetti per il futuro dell’Emilia Romagna

Giampaolo Lavagetto

Coordinatore Progetto Emilia Romagna