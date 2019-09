Occhi (Lega): “Perchè Parma arretra nelle classifiche (e anche nella realtà)?”

“Dopo lo smacco subito nella classifica del Sole 24 Ore sull’offerta culturale e turistica, Parma sprofonda anche in quella sportiva: dal 13° al 36° posto, abbiamo perso 23 posizioni in un anno. Un bel biglietto da visita per l’attuale vicesindaco Bosi con delega allo sport e ambizioni da primo cittadino per il dopo Pizzarotti. I risultati dell’assessore allo sport, stando alla classifica del prestigioso quotidiano, sarebbero in linea con quelli del suo sindaco: un disastro totale”, dice Emiliano Occhi, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale

“In attesa di capire quali siano i motivi dell’arretramento – prosegue Occhi – è comunque lecito fare alcune considerazioni: da quando Pizzarotti e i suoi governano Parma la città è peggiorata in tutti i settori: culturale, sportivo, del decoro urbano, della sicurezza, non solo nelle classifiche nazionali ma anche nella percezione dei cittadini nella loro vita quotidiana. Solo le tasse e le tariffe comunali sono da record. Visto che il risultato delle europee e l‘accordo PD-5Stelle dovrebbero avere messo una pietra sulle velleità di carriera politica di Pizzarotti, a questo punto il sindaco e la sua squadra potrebbero finalmente concentrarsi nel risolvere i problemi della città, specialmente come quelli che impattano sulla vita quotidiana”.

