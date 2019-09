Vanolli (Pd Parma): “Se riduciamo le diseguaglianze e garantiamo la sicurezza senza torturare i poveri cristi nel Mediterraneo, la prossima volta vinciamo noi”

“E’ inutile che stiamo qui a dirci “questo aveva detto mai con quello” “l’altro aveva detto mai con quello”. L’errore è alla base: in politica non si deve mai dire “mai con”. O meglio, bisogna avere ben chiaro quali “mai” dire. Io ad esempio dico: mai con i razzisti; mai con i fascisti; mai con quelli che odiano le donne; mai con quelli che dicono che i cambiamenti climatici non esistono; mai con quelli che pensano che ci voglia meno Stato e che si debbano abbassare le tasse ai ricchi; mai a quelli che vogliono avere la pistola per sparare al primo che capita. Con tutti gli altri si deve dire “vediamo”.

Leggi anche: Altro che crollo nei sondaggi! A Salvini è andata di lusso! (di Andrea Marsiletti)

Lo dichiara il segretario comunale del Pd di Parma Michele Vanolli, che prosegue: “E a chi dice che facciamo un favore a Salvini, si deve rispondere “dipende”. Se si litiga ogni giorno e si fanno le cose a metà sicuramente gli facciamo un favore. Se invece si fanno misure di giustizia sociale, se si riducono le disuguaglianze e si mostra agli italiani che ci possono essere più uguaglianza, più diritti e più sicurezza anche senza torturare cinquanta poveri cristi in mezzo al Mediterraneo, la prossima volta vinciamo noi.”