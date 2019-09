Tutti a scuola con lo zaino: riparte la campagna di Emporio

Al via per il sesto anno l’iniziativa “Tutti a scuola con lo zaino”. Sta per ricominciare l’anno scolastico e i volontari di Emporio rilanciano per il sesto anno la campagna che raccoglie materiale scolastico usato e nuovo per i bambini delle famiglie in difficoltà economica

Anche quest’anno, oltre all’astuccio, mettiamo nello zaino di ogni bambino dignità, leggerezza e la gioia di tornare a scuola sentendosi pari agli altri. È questo l’appello di Emporio che rilancia la raccolta di materiale scolastico per quei bambini che devono fare i conti con la povertà delle loro famiglie. Solo all’Emporio di Parma, sono circa mille i giovani studenti che rischiano di affrontare il primo giorno di scuola senza avere il materiale necessario.

Gli “attrezzi del mestiere” che i volontari chiedono a ciascuno di donare, sono zaini, quaderni, astucci, colori, penne, squadre, album da disegno, carpette, insomma tutto ciò che la scuola richiede; una spesa troppo elevata per chi già tira la cinghia.

Chi vorrà fare la sua parte potrà portare il materiale in uno dei tanti punti di raccolta. Un gesto di solidarietà ma anche di sobrietà: quanti zaini che non usiamo più possono tornare fra i banchi sulle spalle di un altro bimbo? Se ognuno fa una piccola parte, basterà poco per mandare a scuola centinaia di bambini con il sorriso.

La rete di chi ci crede è ampia; sono tante le associazioni e gli enti che hanno aderito a questa sesta edizione della campagna. Ecco dove si possono portare i materiali:

· Emporio Solidale di Parma, via Veterani dello Sport 3/a: lunedì 14 –18; martedì e giovedì 10 – 18; mercoledì e venerdì dalle 10 alle 15.

· Sindacati CIGL, CISL e UIL, nelle loro sedi

· Caritas Diocesana, Piazza Duomo 3, da lunedì a venerdì 9 – 12 e 15-17; sabato 9 – 12

· Centro Aiuto alla Vita, Strada Bixio 71, da lunedì e martedì 9 – 12.00 e giovedì 9.30 -12 e 15 – 17; via Cima Palone 14, da lunedì a venerdì 9 – 13; giovedì 9 – 13 e 15 – 17 (0521 233566)

· Bar Circolo ANSPI “Corpus Domini”, via De Giovanni 8 c/o Corpus Domini, tutti i giorni eccetto il martedì, 7.30- 20,30 (0521 493519)

· Centro Giovani Federale, Via XXIV Maggio, da lunedì a venerdì 15-19.

· Centro giovani – Gruppo Scuola – Casa nel Parco, Via Naviglio Alto, 13

· INTERCRAL Parma, viale Caprera 13/a da lunedì a venerdì, (Mauro Pinardi, 0521 969637).

· Informagiovani Via Melloni 1/B Tel. 0521 218749 da lunedì a sabato 15 – 18

· Spazio Giovani in Civica (ex Tana dell’Orso) c/o Biblioteca Civica, vicolo Santa Maria, da lunedì a venerdì 15-19.

· Centro interculturale, via Bandini 6, da lunedì a venerdì 9-18

· Comune di Parma: c/o i Servizi educativi (assessore Seletti)

· ADAS FIDAS Parma (Adas per la Vita, Banca Intesa San Paolo, Barilla, Bormioli Luigi, Bormioli Rocco, Cedacri, Cerve, Davines, Chiesi, Ferrovieri, Intercral, Scuola Albertelli Newton, Scuola per L’Europa, Schiaffino, Simonazzi, Zacmi)

E per chi vorrà mettere nel carrello un quaderno in più, sabato 14 settembre troverà i volontari di Emporio presso le Coop al Centro Commerciale Eurosia, Gramsci, Centro Torri dove raccoglieranno anche il materiale usato. Per saperne di più è possibile chiamare Emporio Parma 0521/1992673 o info@emporioparma.org