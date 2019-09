A San Liborio i concerti dell’Organo Serassi nella Reggia di Colorno per tre domeniche

Col Festival Serassi torna a settembre a Colorno il tradizionale appuntamento con la musica colta.

Per tre domeniche (il 15 – 22 e 29 settembre) alle 18 musicisti di chiara fama si esibiranno nella Cappella Ducale di San Liborio annessa alla Reggia, suonando lo splendido organo costruito da Andrea Luigi e Giuseppe Serassi di Bergamo tra il 1792 e il 1796.

All’organo si alterneranno Fabio Nava, Andrea Chezzi e Marco Arlotti, a cui si aggiungerà l’ultima domenica Michele Santi alle trombe storiche.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito.

L’iniziativa è stata presentata oggi in Provincia dal Presidente Diego Rossi, dal Sindaco di Colorno Christian Stocchi, da Federico Lorenzani Presidente dell’Associazione “Giuseppe Serassi”, che cura l’organizzazione dell’iniziativa, in collaborazione con Antea e il Comune di Colorno.

“Ospitiamo con soddisfazione la quinta edizione del Festival Serassi all’interno della Cappella Ducale di San Liborio – dichiara il Presidente della Provincia di Parma Diego Rossi – Gli organi Serassi, presenti in diverse chiese della provincia di Parma, sono dei gioielli della manifattura italiana del settecento che meritano di essere riscoperti e meglio conosciuti da un pubblico sempre più vasto. In quell’epoca era un vanto per una comunità poter acquistare un organo di questo livello: era indice di prestigio, di lustro per una cittadina poter celebrare le funzioni religiose accompagnati da un organo di tale fattura, che coincideva anche con una elevata qualità del suono ed ampia varietà di registri. La presenza di questi organi così importanti denota anche una spiccata propensione delle nostre comunità per la musica. Il Festival Serassi, quindi, ci da’ un’ulteriore prestigiosa occasione per diffondere la cultura musicale e storica, come vero elemento di ricchezza .”

IL PROGRAMMA

Domenica 15 Settembre 2019 ore 18

Un viaggio nella storia dell’organo italiano

Musiche di Frescobaldi, Corelli, Padre Martini, Cimarosa

All’organo Fabio Nava

Domenica 22 Settembre 2019 ore 18

Virtuosi italiani per strumenti da tasto tra Sei e Settecento

Musiche di Pasquini, Scarlatti, Galuppi, Cimarosa

All’organo Andrea Chezzi

Domenica 29 Settembre 2019 ore 18

Trascrizioni d’opera

Musiche di Verdi, Bellini, Rossini ecc..

Michele Santi, trombe storiche

All’organo Marco Arlotti