Il Ministro della Cultura della Georgia, onorevole Badri Maisuradze, è stato ricevuto questa mattina in municipio dal sindaco, Federico Pizzarotti; dall’Assessore alle Relazioni Internazionali e turismo, Cristiano Casa; e daAnna Maria Meo Direttore Generale della Fondazione Teatro Regio Parma.

Si è trattato di un incontro cordiale e costruttivo in cui sono state gettate le basi per le possibili future collaborazioni, proprio in tema di teatri, tra la città di Tbilisi e la città di Parma.