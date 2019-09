Elezioni regionali: sabato e domenica a Parma e provincia i gazebo per Lucia Borgonzoni

“Sabato e domenica saremo tra la gente con centinaia di banchetti e gazebo della Lega a sostegno della nostra candidata presidente alla Regione Emilia-Romagna Lucia Borgonzoni. Anche a Parma e nei comuni della provincia saremo in piazza per dire che 50 anni di potere del Partito sono sufficienti ed è ora di voltare pagina. Al Pd non basterà replicare in Regione il ‘Patto salva-poltrone’ con i 5 Stelle. La gente anche da noi è stanca, il cambiamento non si ferma”, dice Emiliano Occhi, segretario provinciale del Carroccio.

“Parma è sempre stata penalizzata dalla Regione – prosegue Occhi – Bologna si ricorda di noi solo sotto elezioni, ma nel frattempo la nostra Sanità è in affanno e noi ci dobbiamo arrabattare con raccolte fondi per costruire nuovi reparti ospedalieri che a Modena, Reggio e Bologna si realizzano con i fondi regionali. Il Pd si è dimenticato di noi. Glielo ricorderemo”.

I gazebo di “#TRALAGENTE – Lucia Borgonzoni Presidente” a Parma e provincia:

SABATO 7 SETTEMBRE

Parma – via Mazzini 10.00 – 18.00

Fidenza – via Gramsci 10.00 – 13.00

Montechiarugolo – Monticelli (via alle Terme) 9.00 – 13.00

Lesignano – p.zza Marconi 9.00 – 13.00

Torrile – San Polo di Torrile 9.00 – 13.00

Varano – Via Martiri della Libertà 9.30 -13.00

DOMENICA 8 SETTEMBRE

Parma – Via Mazzini 15:00-18:00

Fidenza – p.zza Garibaldi 10.00 – 13.00

Collecchio – p.zza Repubblica 10.00 – 13.00

Salsomaggiore – Largo Roma 9.00 – 13.00

Traversetolo – p.zza Vittorio Veneto 9.00 – 13.00

Fontevivo Pontetaro – via Emilia 9.00 – 13.00

Bore – via Roma 09-12.30

Soragna – p.zza Garibaldi 09.30-12.30