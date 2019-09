Incontro con gli stakeholders in vista della candidatura di Parma Capitale Europea Verde: “Una grande occasione da cogliere”

Gli stakeholders del territorio al fianco del Comune di Parma in vista delle Candidatura di Parma Capitale Verde Europea. Sono stati accolti dal sindaco Federico Pizzarotti, dall’assessora alle Politiche di Sostenibilità Ambientale Tiziana Benassi, dall’assessore ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica Michele Alinovi e dai rappresentanti di Fondazione Sviluppo Sostenibile Alessandra Baiolo Modesti e Giuseppe Dodaro in Sala del Consiglio.

“Candidarsi a Capitale Green implica la condivisione con il territorio di progettualità che possano dare valore al nostro dossier che verrà presentato a ottobre. E’ una occasione per fare sistema, per mettere in campo strategie concrete in tema di sostenibilità ambientale e la vostra partecipazione renderà ricco e completo il nostro progetto” ha introdotto Pizzarotti.

“Da dopo la proposta di candidatura c’è stato molto fermento sul tema e siamo molto contenti che questo abbia portato a una partecipazione e una condivisione di intenti così forte con il territorio. I progetti arrivati sono circa 70 ora stiamo valutando quali rispettano i principi che la candidatura ci richiede e procederemo poi a presentarli alla città. E’ un gran lavoro di squadra e avere un territorio così partecipe e attento alla tematica ci fa ben sperare” ha continuato l’assessora Benassi.

Anche per l’assessore Michele Alinovi: “per costruire una visione di città condivisa si parte proprio dal territorio e vedendo la partecipazione e le progettualità arrivate siamo pronti per farlo”.

In questo percorso risulta rilevante il ruolo di Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile con cui il Comune ha sottoscritto un protocollo di intesa per fornire supporto nell’articolato e complesso percorso che poterà Parma alla presentazione del dossier di candidatura.

Il premio European Green Capital viene assegnato, ogni anno, dalla Commissione Europea a città europee con più di 100mila abitanti. Le città candidate vengono valutate in base a 12 indicatori per il quali il Comune di Parma ha definito obiettivi strategici, piani ed azioni.

Si tratta di un riconoscimento prestigioso con ricadute positive per la città. Dopo che Parma è diventata Città Creativa per la Gastronomia Unesco e Capitale Italiana della Cultura per il 2020, l’impegno dell’Amministrazione è quello di fare sistema con il territorio per questa ulteriore e prestigiosa candidatura come European Green Capital per il 2022; gli incontri, in vista della presentazione della candidatura, proseguiranno in settembre.