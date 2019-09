Torna la Festa dell’Unità di Parma: “Vogliamo dare la possibilità alla città di conoscere il Pd”

Dopo un’assenza di qualche anno, torna la Festa dell’Unità di Parma.

Questa mattina il segretario provinciale del Pd Nicola Cesari e la responsabile dell’organizzazione Gabriella Corsaro hanno presentato il programma della due giorni che si terrà il 13-14 settembre al Circolo Inzani di Parma.

“Ringrazio il segretario cittadino del Pd, Michele Vanolli, che per motivi personali non ha potuto partecipare a questa conferenza stampa, per aver costruito per primo il programma della Festa” premette Cesari. “Non sarà solo un’occasione per stare insieme, mangiare e ascoltare musica, ma anche per fare il punto della situazione sui principali fatti politici di queste ultime settimane, quali la caduta del governo e la formazione di uno nuovo”.

“Affronteremo tre temi centrali per il Pd e per Parma: il bilancio di metà mandato del Gruppo consiliare di Parma (con la partecipazione dei nostri quattro consiglieri comunali), l’Europa e il lavoro. Ovviamente si parlerà anche delle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna. Ringrazio il Circolo Inzani per l’ospitalità”.

“La festa, fortemente voluta dalla segreteria e dai circoli cittadini, sarà gestita da volontari. Essa vedrà un forte coinvolgimento dei Giovani Democratici e della Conferenza delle Donne” dichiara la Corsaro. “Vogliamo dare la possibilità alla città di conoscere il Pd. L’evento non sarà condizionato dalle condizioni climatiche, perchè l’Inzani dipone sia di spazi all’aperto che al chiuso.” AM

PROGRAMMA

VENERDI’ 13 SETTEMBRE

ore 18.30 – Europa 2050. Ambiente, lavoro, diritti.

Brando Benifei, capodelegazione Pd Parlamento Europeo

Caterina Cerroni, responsabile nazionale Europa Giovani Democratici

ore 21 – Bilancio di metà mandato del Gruppo Consiliare Pd Parma

con i consiglieri Lorenzo Lavagetto (capogruppo), Caterina Bonetti, Daria Jacopozzi e Sandro Campanini

SABATO 14 SETTEMBRE

ore 18.30 – Avanti tutte! Verso la conferenza delle donne democratiche

con Lucia Bongarzone, coordinatrice Conferenza regionale delle donne democratiche

introduce Emma Iovino, segreteria provinciale Pd Parma

interventi di Barbara Lori (consigliera regionale Pd ER), Anna Cagnolati e Lucia Mirti (conferenza regionale donne democratiche).

Ore 21 – Diritti al Lavoro. Idee e proposte per il Governo

con Andrea Orlando, vice segretario nazionale Pd

Vincenzo Colla, vice segretario nazionale CGIL

modera Stefano Pileri, vice direttore Gazzetta di Parma