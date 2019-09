Parma-Cagliari 1-3. D’Aversa: “E’ mancata la voglia di vincere i duelli”

Parma-Cagliari 1-3

Marcatori: 23′ pt Ceppitelli (C), 39′ pt Ceppitelli (C), 12′ st Barillà (P), 32′ st Simeone (C).

PARMA CALCIO 1913: Sepe, Iacoponi (35′ st Sprocati), Inglese (29′ st Cornelius), Hernani Jr, Brugman (29′ st Pezzella), Barillà, B. Alves (cap.), Gervinho, Gagliolo, Darmian, Kulusevski.

A disposizione: Colombi, Alastra, Dermaku, Karamoh, Laurini.

All.: D’Aversa

CAGLIARI CALCIO: Olsen, Rog (38′ st Ionita), Cigarini, Joao Pedro, Cacciatore, Nandez, Pisacane (24′ st Klavan) Ceppitelli (cap.), Castro, Pellegrini (19′ st Lykogiannis), Simeone.

A disposizione: Rafale, Aresti, Pinna, Cerri, Birsa, Oliva, Ragatzu, Deiola, Walukiewicz.

All.: Maran.

Arbitro: Sig. Fabrizio Pasqua di Tivoli. Assistenti: Sigg. Alessandro Giallatini di Roma 2 e Marco Scatragli di Arezzo. IV Uomo: Sig. Marco Serra di Torino. V.A.R: Sig. Daniele Doveri di Roma 1. A.V.A.R.: Sig. Stefano Del Giovane di Albano Laziale.

Note – Calci d’angolo: 12-3. Ammoniti: Ceppitelli (C), Joao Pedro (C), Nandez (C), Pellegrini (C), Castro (C). Recupero: 2’pt, 12’st. Spettatori 14.068 (12.349 abbonati, 550 ospiti) per un incasso di 167.409,74 Euro.

Al termine del match finito per 1-3 al Tardini contro il Cagliari, Mister Roberto D’Aversa ha incontrato i giornalisti nella sala stampa dello stadio.

Ecco le sue parole:

“In Serie A non ricordo un’ottima prestazione come quella di oggi, purtroppo il risultato è a favore del Cagliari, abbiamo fatto bene come prestazione ma alla fine conta il risultato. La differenza l’hanno fatta la voglia di portare casa il risultato e i duelli personali, abbiamo concesso due gol su palle inattive, lì contano concentrazione e determinazione”.

“Il primo gol nasce da palla inattiva e si è sviluppato dopo con una deviazione che ci ha messo in difficoltà, ma alcune situazioni si possono limitare anticipandole: in Serie A purtroppo le qualità tecniche e fisiche aumentano. C’è rammarico perché quei piccoli errori hanno influito sul risultato dopo un’ottima prestazione“.

“In questa gara ci sono state statistiche a nostro vantaggio, la prestazione c’è stata ma è mancata cattiveria nei duelli; i ragazzi si sono allenati come non mai in queste due settimane. Se avessimo pareggiato la gara sarebbe andato tutto su binari diversi, prima di concedere il terzo gol”.

“Gervinho ha qualità enormi, se servito fra le linee può essere ancora più devastante che in campo aperto. Karamoh? Stiamo creando aspettative attorno al ragazzo, mancando rispetto a tutti gli altri, parlandone così rischiamo di fargli solo del male. Kulusevski viene dalla gara contro l’Udinese dov’è stato tra i migliori in campo, è andato in Nazionale successivamente e ho avuto il dubbio fino all’ultimo se schierarlo dall’inizio o meno, e il ballottaggio era con Sprocati, che per come si è allenato meritava anche lui di partire dall’inizio. Su Darmian si potevano avere dubbi sui novanta minuti, ma ha fatto una gara di qualità. Inizialmente si poteva giocare più velocemente la palla senza aspettare il posizionamento di tutti i nostri giocatori”.

“Il Var? Non ho rivisto nulla, oggi è stato il caso più lungo come tempi d’attesa, è giusto che ci sia, accettiamo più volentieri il fatto di aspettare anziché subìre degli errori. Prima del fallo di mano c’era una cintura su Cornelius, forse stiamo togliendo qualcosa all’arbitro, in quel caso non c’era credo bisogno del Var”.