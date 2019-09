Arrestati tre imprenditori dell’impiantistica industriale per frode fiscale e falsa fatturazione

I finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Parma stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma, nei confronti di tre imprenditori per i reati associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale ed alle false fatturazioni. La misura cautelare riguarda tre imprenditori parmigiani operanti nel settore metalmeccanico e dell’impiantistica industriale. Sono altresì in corso di esecuzione sequestri per equivalente, fino a concorrenza delle imposte evase, per oltre 10.000.000 di euro, su conti correnti, depositi e immobili riconducibili agli indagati.

Le indagini, dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica di Parma, hanno consentito individuare un articolato meccanismo di frode fiscale attraverso il quale il sodalizio criminale riusciva a fornire, a grandi aziende operanti in territorio emiliano, servizi e manodopera a prezzi concorrenziali.